Alla Regione tirocini per studenti della facoltà di Architettura di Palermo

Una formazione di alto livello e sul campo. Tre studenti della facoltà di Architettura di Palermo hanno potuto sperimentarla presso il dipartimento regionale Urbanistica dell'assessorato al Territorio. Grazie alla convenzione - della durata di cinque anni - siglata a maggio scorso tra la Regione e l'ateneo del capoluogo siciliano, i tre laureandi, sotto la guida di un tutor, sono stati a contatto diretto con la macchina amministrativa regionale per tutto quello che riguarda la pianificazione urbanistica e territoriale.

"Il modello formativo offerto - sottolinea il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci - può senz'altro rappresentare un esempio virtuoso di sinergia tra la Regione e il mondo accademico, a tutto beneficio degli studenti che potranno così arricchire il percorso di studi con un'esperienza professionale". Il progetto (150 ore complessive), che è stato completato da qualche giorno, ha visto impegnati i tirocinanti nella predisposizione di disegni di legge in materia urbanistica e nell'iter dei vari procedimenti amministrativi, in un rapporto gomito a gomito con i dirigenti della struttura regionale.

"Una esperienza molto positiva - aggiunge l'assessore al Territorio Toto Cordaro - perché ha permesso a futuri professionisti di interagire con i servizi del dipartimento e che per questo vogliamo replicare. Ecco perché adesso al vaglio degli uffici ci sono le richieste per il secondo anno, che, per motivi logistici, non potranno superare il numero di venti". Le domande di tirocinio possono essere inviate tramite il sito web www.almalaurea.unipa.it. L'iniziativa ha riscosso anche l'interesse dei poli universitari di Catania e Messina.