E' una palermitana la referente della famiglia reale del Bahrain

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Da pochi giorni è uscita la notizia sul Il Messaggero, di un video di Chiara Ferragni, si tratta di un video saluto, per il principe del Bahrain Khalid Bin Hamad Al Khalifa. la notizia è ribalzata su tutti i siti web e giornali. Ciò che ci rende orgogliosi e nel sapere che la referente italiana di sua altezza Khalid BinHamad al kahlifa è nata a Palermo. Si chiama Serena Saitta, nata a Palermo e vive in Umbria.

Da quanto riporta il "Il Messaggero", la Saitta mantiene i rapporti con le due Nazioni (Italia-Bahrain), attraverso eventi mediatici , social media marketing e sta curando i rapporti tra il principe e la Juventus. In questi ultimi anni gli eventi hanno assunto un peso crescente nelle politiche di marketing e di comunicazione e soprattutto per il business, per questo aumentano le sponsorizzazioni da parte di aziende che si vogliono fare conoscere, ma anche imprenditori già affermati che vogliono investire all'estero.

Il principe Khalid Bin Hamad Al khalifa è il figlio del Re del Bahrain, ed è una delle famiglie reali più ricche al mondo. Spesso si vedono in compagnia della famiglia reale inglese in particolare con la Regina Elisabetta dove vengono invitati a Buckingham Palace. Sua Altezza è un grande appassionato di MMA ( Arti Marziali Miste), uno sport sempre in crescita in Italia con oltre 11 milioni di appassionati. I mondiali di MMA da diversi anni vengono svolti nel Bahrain. Laura Ricci