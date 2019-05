Giovane palermitano laureato lascia il posto fisso e va a vivere in Islanda: "Ora sono felice"

"Sono un povero Islandese, che vo fuggendo la Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa". Parafrasando le parole di Giacomo Leopardi di quasi 200 anni fa, un palermitano ha deciso di ripercorrere inversamente il percorso del protagonista della celebre operetta del poeta marchigiano. Dalla Sicilia all'Islanda. Lui è Pietro D'Arca, 28 anni. E la sua storia è raccontata sul sito dell'Ansa.

Il ragazzo dopo avere conseguito una laurea in Economia aziendale e successivamente un master in web marketing al Sole 24 ore, era destinato a trascorrere molte ore in un ufficio: lavoro sicuro, a Milano, customer service Vodafone. Ma non era questa la vita che sognava. Così Pietro D'Arca, palermitano, 28 anni, ha ribaltato la sua esistenza. Niente giacca e cravatta. Da un anno e sei mesi fa il glacier guide (guida per escursioni sui ghiacciai) e vive a Hvolsvöllur, 934 abitanti, a circa 106 chilometri a est di Reykjavík, in Islanda. "Ci sono posti nel mondo che collegano la tua anima al tuo cuore, e io ne ho trovato qui uno di quelli", sono le sue parole riportate dal sito dell'Ansa.

"Ero insoddisfatto e annoiato del mio lavoro, chiuso in una stanza, e circa due anni fa iniziai a guardarmi intorno, sono da sempre stato appassionato di outdoor e mi sembrava assurdo che non potessi avere la possibilità di fare ciò che mi piace di più. Non mi importava il fatto di essermi laureato e specializzato in materie completamente diverse, volevo inseguire la mia passione". Così è nata l'idea di andare a vivere in Islanda. "Ho un amico, di vecchia data, che aveva fatto una scelta drastica con il passato, trasferendosi in Islanda, e allora lo chiamai. Mi disse che il turismo in quel paese era fortemente in crescita e che se mi fosse interessato esplorare questo settore occupazionale, lui avrebbe potuto darmi una mano per iniziare il lavoro che faccio da mesi". Poi l'arrivo in Islanda. Là Pietro ha trovato la chiave di tutto: "Credo di non aver mai raggiunto un livello di soddisfazione personale come il periodo che sto vivendo da quando sono qui, sono felice".