"The First Outlook", ragazzi palermitani espongono in Cina

Il 24 ottobre 2019 è stata inaugurata in Cina, la mostra "The First Outlook" presso la Liaoning Comunication University e la Tonghua Normal University di Shenyiang. Gli stessi istituti che hanno cercato un dialogo culturale e artistico con il nostro Paese, sfociato poi in un'interessante collaborazione grazie sopratutto dell'intermediazione del professore Luca Sivelli dell'Accademia di belle arti di Palermo. Il progetto prevedeva la selezione di cortometraggi, produzioni video con tecniche di grafica digitale e opere fotografiche.

Marco Madonia, Alessia argento, Mariacristina Gelardi, Giuseppe Giglio, Carlotta Grasso, Simona Cantavenera, Dario Genna, Giuseppe Piraino, Giovanni Carini, Valeria D'Emma, Matteo Rosciglione, Tiziana Napoli, Rossella Puccio, sono gli artisti spiccati per opere di Digital Video. Rosalia Alvarez, Sonia Baglione, Gwena Cipolla, Giorgio Fornaia, Paolo Peloso, Valerio Rabante, Rossana Rizza, Davide Scopelliti, Chiara Sempreviva, Domenico Stagno e Costanza Zangla sono gli artisti selezionati per opere fotografiche.

Tutte le opere si trovano attualmente esposte. L'accademia di belle arti di Palermo, gioca quindi un ruolo fondamentale nell'esportare i suoi talenti anche dall'altra parte del mondo.