"Mi vuoi sposare?": proposta di matrimonio sulle scalinate del Teatro Massimo

Ci sono tanti modi per chiedere alla propria fidanzata di convolare a nozze. Francesco Carcione, 27 anni, ha scelto uno dei più originali. Per chiedere alla sua Noemi, 24 anni, di sposarlo, ha coinvolto amici, parenti e passanti. E' successo ieri sera, intorno alle 20.30, davanti al Teatro Massimo, in una location affollatissima. Con Francesco e Noemi - entrambi palermitani - c'erano anche le rispettive famiglie e i testimoni di nozze.

"E' stato emozionante - commenta chi ha assistito quasi per caso alla proposta di matrimonio - perché sono stati coinvolti anche dei passanti. Ognuno ha preso un palloncino, alla fine hanno collaborato tutti". Così lui ha letto una lettera strappalacrime e poi si è inginocchiato.

Francesco e Noemi stanno insieme da due anni. "La loro storia è davvero emozionante - rivela chi conosce bene la coppia - i loro genitori erano migliori amici d’infanzia ma non si vedevano da tantissimo tempo. Fino a quando in una serata strana si sono incontrati davvero". Inutile dire che la proposta è arrivata all'improvviso. I due giovani passeggiavano tranquillamente quando lei si è ritrovata di colpo tutti gli amici e i parenti sulla scalinata del Teatro Massimo. Poi un cartellone enorme: “Mi vuoi sposare?”, i palloncini e il "sì" che si trasformerà presto in un matrimonio. Già fissata la data: 1° giugno 2019.

