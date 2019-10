Il comandante di polizia stradale e la proposta di matrimonio con un flash mob | VIDEO

E' sceso in piazza a bloccare il traffico, si fa per dire, ma stavolta non certo per motivi di lavoro ma per una romanticissima sorpresa. Così, con un simpatico flash mob con tanto di ballerine il comandante palermitano della polizia stradale di Chieti, Fabio Polichetti, ha chiesto la mano alla sua fidanzata Fabiana Commito. Un vero 'beautiful day' quello di oggi per la futura coppia di sposi. Il flash mob è avvenuto in piazzale Sirena a Francavilla al Mare.

Trentaquattro anni lui, di Palermo ma residente a Montesilvano, il comandante Polichetti da un anno e mezzo dirige la sezione Polizia Stradale di Chieti. La futura sposa è invece originaria di Francavilla.

Fonte: ChietiToday