Progetto connessi: imparare è un'esperienza

#progettoconnessi Imparare è un’esperienza! - così la Presidente dell’Associazione Omnia, dr.ssa Rosalia Mistretta racconta gli obiettivi raggiunti attraverso il Progetto Connessi, ideato per supportare in questo momento di crisi gli studenti della scuola primaria e di riflesso le loro famiglie, laddove nessun intervento era stato attivato dai rispettivi Istituti Scolastici, garantendo soprattutto la possibilità di una continuità di relazione tra pari. Tra i bambini coinvolti in un primo momento una classe di scuola primaria di Caltagirone e di Palermo, nei prossimi giorni a seguito della richiesta spontanea di numerosi altri bambini provenienti dal territorio nazionale l’Associazione si è resa disponibile ad ampliare gli appuntamenti.

Grazie alla generosa collaborazione di numerosi professionisti che hanno condiviso le loro esperienze professionali è stato possibile affrontare i temi del viaggio, dell’arte, del teatro, della musica, della radio, dell’attualità, del giornalismo, della psicologia ma soprattutto creare una connessione emotiva dei saperi. Non tutti i docenti sono in grado di gestire in maniera fluida la didattica a distanza, questo richiede la necessità di attivare una procedura di insegnamento per la quale non si è abituati o formati.

La tecnologia però è uno strumento di aiuto per entrare in connessione. La scuola è un collante sociale e in questo momento di crisi e difficoltà è necessario ricordare come l’istruzione è solo uno degli aspetti del processo pedagogico. In questi giorni è necessario privilegiare l’aspetto educativo, il sostegno emotivo, la relazione empatica e non la mera trasmissione dei compiti. I programmi didattici potranno essere recuperati in futuro, la mancata connessione emotiva in un momento così complesso no!

Dr.ssa Mistretta Rosalia Associazione Omnia