Ficarra e Picone si aggiudicano il David dello spettatore: "Il primo Natale" è il film più visto

Il viaggio tra mille peripezie nella Palestina all'epoca della nascita di Gesù premia Ficarra e Picone che si aggiudicano il David dello spettatore con "Il primo Natale". La pellicola, diretta e interpretata dal duo di attori comici palermitani, ha infatti collezionato il maggior numero di spettatori - ben 2.363.303 - tra i film usciti in sala entro il 31 dicembre dello scorso anno e sulla base dei dati forniti da Cinetel e calcolati entro la fine di febbraio 2020.Ad annunciarlo è Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano-Premi David di Donatello per la quale si tratta di "un premio alla miglior commedia di qualità, genere fondativo del nostro cinema". La consegna del riconoscimento avverrà l'8 maggio in occasione della 65° edizione del premio cinematografico, che sarà trasmessa in diretta in prima serata su Rai1 e condotta da Carlo Conti.

Introdotto nella scorsa edizione, il David dello spettatore premia il film più visto dal pubblico nei cinema italiani, sottolinea il primato della visione in sala e celebra opere e autori che hanno fortemente contribuito al successo industriale e popolare dell'intera filiera cinema. Il premio che in un primo momento doveva tenersi il 3 aprile, è stato posticipato all'8 maggio a causa dell'emergenza da Covid-19.

Grande la gioia del duo. “Essere il film più visto dell’intera stagione - commentano - ci riempie di felicità. Condividiamo questo risultato con gli sceneggiatori: Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, con Cristina Francioni che ha confezionato dei costumi bellissimi, con Francesco Frigeri che ha fatto delle scenografie emozionanti, col direttore della fotografia, Daniele Ciprì, che ha giocato con noi a mischiare tanti generi, con Carlo Crivelli che ha composto musiche epiche e struggenti. E con tutti gli altri reparti, nessuno escluso. Ringraziamo soprattutto Giampaolo Letta, e lui sa perché. Il nostro produttore Attilio De Razza che ha fatto il vero miracolo, costruendo un film difficilissimo. E, soprattutto - concludono - i 2.363.303 giurati (spettatori) che ci hanno premiato scegliendo il nostro 'Il Primo Natale'”.