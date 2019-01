Presepe Vivente di Belmonte, attestati e targhe ad oltre 300 dei suoi protagonisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Verranno consegnati alle 16 di domenica 13 gennaio nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Emanuele Ventimiglia gli attestati e le targhe di riconoscimento a quanti - oltre 300, tra attori, guide, organizzatori e volontari - hanno reso possibile e contribuito al successo del Presepe Vivente di Belmonte Mezzagno, tornato dopo 19 anni a far vivere la magia di una rappresentazione veramente unica.

“Il sogno di Maria” è il titolo di questa edizione, realizzata grazie al maestro Rocco Chinnici, alla cui riuscita hanno contributo 18 associazioni attivamente impegnate nel territorio (AC “Volere Volare”, AC “Arte Vita”, AC “Adelante”, Polisportiva “LeAli” di Belmonte, associazione “Dove Nasce il Sole Onlus”, associazione “Nyololo”, Anpas-P.A., U.G.E.S. S.O.S, associazione “Radici Per Il Futuro”, Asd “My Spice Fitness e Danza”, associazione “Belmonte Racing”, associazione nazionale “Vigili del Fuoco In Congedo-Anvvfc”, Odv “Nuovamente”, associazione culturale musicale “Pietro Cappello”, “S.O.S Belmontese” Odv, associazione folkloristica “I Tamburinai di Belmonte Mezzagno”, Vital Center Fitness Club), con la regia tecnica dell’associazione “Attivamente ATS” presieduta da Cetta Greco, in collaborazione con la parrocchia del “SS Crocifisso“e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.