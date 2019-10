L’aggregazione tra i giovani attraverso gli scacchi: al via progetto finanziato dalla Regione

Promuovere l’aggregazione tra i giovani attraverso gli scacchi, il turismo e attività ludico ricreative e formative. Il 19 ottobre alle ore 17.30 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del progetto "Il Mondo a Scacchi" che si svolgerà all’interno del bene confiscato alla mafia di via De Gasperi 53. Si tratta di un’iniziativa finanziata dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che mira a Promotori dell’evento sono quattro associazioni che da anni si spendono per il territorio: l’Associazione culturale Turismosicilia, l’ASD Centro Scacchi Palermo, l’Associazione Culturale Lalapa e l’Asd Arcobaleno: Scacchi, Arte e Cultura.

Durante la conferenza stampa saranno presentati i giovani scacchisti vincitori del bando di selezione e gli operatori che offriranno le loro competenze professionali per svolgere le attività previste. Lo scopo del progetto è quello di scoprire le potenzialità di pratiche sportive notoriamente individuali e coniugarle a momenti di confronto e di scambio dove i ragazzi impareranno a relazionarsi in una dimensione di gruppo. I selezionati sono stati divisi in due classi: la prima formata da neofiti che si approcciano per la prima volta alla realtà scacchistica, l’altra, invece, da conoscitori del gioco che potranno perfezionare le loro conoscenze. I giovani frequenteranno gratuitamente un corso di scacchi di 80 ore, avvalendosi delle competenze di istruttori di alto livello che li affiancheranno in quest’avventura. Al termine dei corsi verrà disputato un torneo che vedrà protagonisti tutti i partecipanti. Gli adolescenti, contestualmente, prenderanno parte ad attività di team building dove saranno guidati da un esperto che focalizzerà il lavoro sull’autostima, sulla fiducia e sulla condivisione delle proprie qualità. Saranno organizzate, inoltre, visite guidate presso siti di riconosciuto valore storico, artistico e culturale per arricchire il bagaglio personale.

“Attraverso una passione che è quella degli scacchi – afferma Angelica Tantillo, presidente di Turismosicilia - i ragazzi verranno accompagnati in un percorso di crescita, scopriranno il piacere dello stare insieme e dell’imparare in compagnia. Potenzieranno, inoltre, lo spirito di gruppo svolgendo numerose attività.” Lo scopo dell’iniziativa è quello di diffondere la cultura dello sport come strumento per educare alla sana competizione e promuovere comportamenti di collaborazione e non violenza.

“Questo progetto è parte integrante del nostro calendario di eventi e corsi in atto sul territorio – ha dichiarato Riccardo Merendino, presidente del Centro Scacchi Palermo – e si svolgerà nei locali di un bene confiscato alla mafia e oggi rivalutato anche tramite queste iniziative.” L’associazione Lalapa si occuperà della comunicazione attraverso dei video che punteranno a diffondere la cultura scacchistica al grande pubblico che spesso non è a conoscenza delle potenzialità che la città di Palermo offre in quest’ambito.

E' possibile visionare il bando al seguente link: https://ilmondoascacchi.it