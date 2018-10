Un matrimonio in piena regola per la presentazione del primo film de I soldi spicci

Un matrimonio in piena regola. Con tanto di invitati (in questo caso i giornalisti) rigorosamente in abito da cerimonia. Così stamattima allo Spasimo I soldi spicci hanno presentato "La fuitina sbagliata", il film d'esordio del duo comico palermitano in uscita l'11 ottobre al cinema.

C'erano gli sposi, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa (I soldi spicci), c'erano il sindaco e pure i testimoni. C'è stato perfino il lancio finale del riso. Il film diretto da Mimmo Esposito vede insieme al duo comico palermitano, Barbara Tabita, David Coco, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Luca Lombardi, Toti & Totino, Francesco Guzzo. Prodotto da Cattleya e Buonaluna con Rai Cinema, è distribuito da 01 Distribution.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x342f82b6)

Gallery