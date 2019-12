"Hanno contribuito allo sviluppo economico della Sicilia": premiati Enzo e Franca Coppola

Per il loro contributo allo sviluppo economico e lavorativo della Sicilia dove hanno aperto diversi saloni, Enzo e Franca Coppola sono stati omaggiati del premio Wella. La consegna del prestigioso riconoscimento ai fondatori e titolari dei saloni Enzo Coppola I Parrucchieri, unica eccellenza siciliana nel comparto capelli premiata, è avvenuta nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio, a Roma. Nel corso della cerimonia, presieduta dai vertici Wella Luca Moscon e Giuseppe Gennero, sono stati premiati anche altri esponenti di eccellenze nel comparto capelli, valorizzando l’arte di una professione sempre più connessa al mondo della bellezza e del benessere, che oggi sta vivendo una seconda giovinezza. All’evento ha partecipato anche il noto sociologo Domenico De Masi che ha tenuto una lectio magistralis sull’evoluzione della categoria.

Oggi il network sotto il marchio Enzo Coppola Parrucchieri, del quale fanno parte i figli Andrea e Giuseppe, è costituito da cinque attività consociate presenti sul territorio Trapanese e Palermitano con più di 60 tra addetti e apprendisti. Il gruppo ancora oggi continua a sviluppare progetti per la valorizzazione e la crescita del proprio staff che ha come obbiettivo l’apertura di nuove filiali ad alto contenuto qualitativo.Da 50 anni la famiglia di Enzo e Franca Coppola con sacrificio e passione ha contribuito a creare produttività e sviluppo per l’artigianato locale in uno dei territori dal contesto sociale ed economico tra i più complessi. Continui investimenti sul piano formativo e l’applicazione di un preciso metodo di lavoro orientato all’ascolto hanno contribuito a creare evoluzione sul mercato rappresentando un esempio ed una guida per le nuove generazioni.Io e mia moglie condividiamo da più di 40 anni lo stesso amore e la stessa passione per questa professione. "Amore e passione ci hanno permesso di raggiungere diversi obiettivi negli anni, tra cui quello di ricevere questo premio oggi – ha dichiarato Enzo Coppola durante la cerimonia – , ciò vuol dire che abbiamo svolto correttamente il nostro lavoro e questo non può che renderci soddisfatti".