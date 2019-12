"Porta i sapori siciliani nel mondo", premio Telamone a Nicola Fiasconaro

È stato assegnato a Nicola Fiasconaro il Premio Telamone 2019, prestigioso riconoscimento alle personalità siciliane che si sono distinte nell’imprenditoria, nella cultura, nell’arte, già tributato nelle precedenti edizioni a Leonardo Sciascia, Letizia Battaglia, Giuseppe Tornatore e Andrea Camilleri.

Chiara Cilona, presidente della Rassegna Internazionale “Premio Telamone" promossa dall’associazione Ce.pa.sa (Centro Programmazione Azione Sociale di Agrigento), ha definito il pasticciere di Castelbuono "un esempio ammirevole dell’uomo del Sud che ha realizzato con serietà e impegno un’industria dolciaria autenticamente Made in Sicily, nel rispetto della tradizione e nella migliore esaltazione dei prodotti locali”.

In particolare, Nicola Fiasconaro è stato premiato per aver portato al successo l’azienda di famiglia "indiscutibilmente una delle più importanti della Sicilia nel settore dolciario", con doti creative e talento manageriale non comuni. E ancora: imprenditore e maestro pasticciere di fama internazionale "ha arricchito questa arte con la freschezza del celebre panettone siciliano esportato in tutto il mondo grazie alla qualità delle materie prime e ad una produzione autenticamente artigianale”.

"Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi perché è un tributo al vero dna della nostra azienda, che guido insieme ai miei fratelli Martino e Fausto, e alla tradizione di materie prime e valori che ispira da sempre la nostra visione imprenditoriale”, ha commentato con soddisfazione Nicola Fiasconaro a conclusione della 43^ edizione della manifestazione.

Nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, oggi l'azienda Fiasconaro è un'eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.