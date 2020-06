Premio Nike donne di Sicilia e Malta distretto 2110

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si torna a premiare le donne, con il Premio Nike che quest'anno riveste carattere internazionale grazie al distretto 2110 che ha sposato l'idea di Mino Morisco (Rotary Club Palermo Montepellegrino). Il Governatore A.R. 2020/21 ha fortemente voluto la manifestazione che in un primo momento era stata messa in dubbio dal propagarsi della Pandemia Covid 19. Quindi la manifestazione, prevista e programmata al Teatro della Verdura, si sposterà al Saracen Sands Hotel e si svolgerà nel pieno rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia di sicurezza Covid.

Quello che doveva essere un evento riservato ad oltre 2000 Rotariani, ci spiega il dr Morisco, diviene un emblematico esempio di ripartenza post covid, ancor più importante viste le finalità umanitarie. Di fatto, l'evento trasformato in meeting sarà l'occasione per aiutare concretamente l'Associazione Ilula operante in Tanzania, in aiuto delle popolazioni indigene e la Fondazione Los Ninos del Mar operante in Colombia a tutela dei minori e le loro madri contro ogni tipo di violenza. Inoltre saranno premiate le personalità femminili che si sono contraddistinte nella sfera d'intervento sociale, artistico ed imprenditoriale e attraverso loro saranno elargiti aiuti a 7 associazioni siciliane. L'evento sarà presentato da Marcello Cirillo e vedrà anche la presenza di Vincenzo Incenzo.