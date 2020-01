Il Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi raccontato all’estero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Comunicato Stampa Il Premio Internazionale Beato Padre Pino Puglisi Mercoledì 15 gennaio è stato raccontato all’estero nel programma L'Italia con voi della RAI Italia grazie al suo Direttore Marco Giudici. La trasmissione condotta da Monica Marangoni e il Maestro Stefano Palatresi raggiunge più di 20 milioni di italiani nel mondo e sarà trasmesso nel mondo Venerdì 17 alle ore 17,00 nella trasmissione “Italia con voi” su RAI Play. Tra gli ospiti erano presenti Girolama Ocello Presidente dell’Associazione Giovani 3P Onlus, don Antonio Garau fondatore del Premio e Roberto Gueli Vicedirettore TGR.

Il Premio Internazionale "Padre Pino Puglisi“ è diventato un appuntamento internazionale in memoria del sacerdote palermitano ucciso dalla mafia. E’ ormai, uno dei principali momenti autenticamente Siciliano di grande richiamo alla riflessione ed alla testimonianza nella lotta contro la mafia. Il Premio Internazionale, vuole essere un riconoscimento simbolico a chi, facendo bene il proprio dovere, promuove la dignità della persona e degli uomini che si sono contraddistinti nel loro lavoro promuovendo positivamente l’impegno nel sociale. Il Beato Don Pino Puglisi, viene ormai presentato a tutto il mondo come modello per le giovani generazioni e come sicuro punto di riferimento della Chiesa Universale che ne ha esaltato tanto la figura da porlo nella schiera dei Santi Martiri.