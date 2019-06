Premio giornalistico Cristiana Matano: i vincitori dell'edizione 2019

La giuria ha premiato Janko Petrovec (Rtv Slovenija) per la stampa estera, Annalisa Camilli (Internazionale) e Francesco Paolucci (TV 2000) per la stampa italiana, e Daniele Bellocchio (L'Espresso) come cronista emergente