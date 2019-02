Più follower su Instagram, più sushi gratis in un locale di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Più follower su Instagram hai, più sushi gratis mangi. È una formula che unisce il mondo virtuale dei social network con la realtà del cibo e del gusto quella messa in piedi da un ristorante del centro storico di Palermo. Sushi & go, locale take away in via Maqueda 381, nel capoluogo siciliano, ha sposato la formula commerciale innovativa della conquista del cliente attraverso la Rete Internet. Le regole sono semplici: basta recarsi al locale, fare una foto al sushi, l’unico in Sicilia creato seguendo la vera ricetta giapponese, in mostra e pubblicare il tutto sul social network di immagini Instagram, taggando, cioè registrando e collegando, la pagina @sushiandgo_official. Gli instagrammer, ovvero gli usufruitori di Instagram, che dimostreranno di avere da mille a 5 mila follower, avranno diritto a 15 pezzi di sushi gratuiti. La posta raddoppia a 30 pezzi se si hanno da 5 a 10 mila follower. Da 10 mila a 30 mila follower si ha diritto a 40 pezzi gratis. Da 30 mila a 50 mila follower 50 pezzi gratis. Della formula si potrà usufruire quotidianamente sino alla fine della ghiotta promozione, a partire da oggi. Per contattare Sushi & Go” basta telefonare allo 0917781879.