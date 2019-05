"Ha raccontato la mafia con ironia e senza retorica", a Pif il premio Joe Petrosino

L'attore e regista palermitano Pierfrancesco Diliberto, più noto come Pif, ha ricevuto il premio dell'associazione Joe Petrosino Sicilia. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso dell'annual awards dinner a New York.

Il premio gli è stato assegnato per il film “La mafia uccide solo d’estate” dove "con ironia e un linguaggio innovativo, sarcastico ma sferzante, è riuscito a trasmettere il significato del terribile fenomeno mafioso senza risultare retorico".

L’associazione Joe Petrosino Sicilia ha recentemente stipulato un protocollo d’intesa con l’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione e con l’Ersu Palermo per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Il 12 marzo scorso era stato premiato, a Palermo, anche l'artista palermitano Pippo Madè che ha realizzato la piastrella in pietra lavica collocata sul luogo dove Joe Petrosino fu ucciso, 110 anni fa, in piazza Marina.