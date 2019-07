"Arena Bagnasco", la piazzetta si trasforma in cinema all'aperto con cuffie wireless

Qualcuno potrà pensare di ritrovarsi in una delle scene di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore che, nel 1990, è valso al regista di origini bagheresi un meritatissimo Oscar come miglior film straniero. E si perché, così come nell’amatissima pellicola il proiezionista Alfredo e il suo giovanissimo aiutante Totò decidono di proiettare i film in programma sul muro della piazza del paese, da giovedì 18 luglio, anche in piazzetta Francesco Bagnasco si potrà vivere la magia del grande schermo grazie ad Antiruggine pub e Cappadonia Gelati, due delle realtà che fanno parte dell’Associazione “Piazzetta Bagnasco”.

In linea con il cambiamento dei tempi, però, questa particolare arena estiva sarà tecnologica perché darà agli spettatori la possibilità di godere della visione di commedie e altri film di successo comodamente seduti in sedie rigorosamente da regista, indossando cuffie wireless in modo da non disturbare residenti e passanti e non essere, viceversa, distolti dall’ascolto. Un esempio di reciproco rispetto dei fruitori della piazzetta, trasformata per l’occasione in un singolare arena.

Il film che inaugura la ricca programmazione che occuperà tutti i lunedì e i giovedì, dalle 22 in poi, sarà Harry, ti presento Sally, l’esilarante commedia del 1989, diretta da Rob Reiner e interpretata dai brillanti Billy Crystal e Meg Ryan, le cui scene di culto sono ormai passate alla storia. Per assistere alla visione del film, sarà richiesto un contributo di 4 euro per l’uso della cuffia, della sedia e per la Siae. Necessario, inoltre, lasciare un documento di identità a garanzia della cuffia wireless. Ulteriori info e aggiornamenti su tutti gli eventi in programma si potranno trovare sulla pagina Facebook dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

Gallery