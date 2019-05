Anche gli artisti con Greta, in piazza Pretoria striscioni in vista dello sciopero mondiale per il clima

Conto alla rovescia per la seconda edizione del Climate Strike, lo sciopero mondiale per il clima promosso dal movimento creato dalla ragazza svedese Greta e in programma il prossimo 24 maggio. In città è previsto un corteo che partirà da piazza Verdi alle 9 per arrivare in piazza Parlamento per una grande assemblea pubblica. Intanto alcuni artisti hanno realizzato due banner che sono stati aperti

dagli attivisti di Fridays For Future in piazza Pretoria, davanti alla sede del Comune. L’arte diventa cosi veicolo di denuncia per far riflettere sul riscaldamento globale.

“Crediamo ci sia bisogno di mettere in atto politiche di tutela ambientale urgenti - dice E. street artist fiorentino - la street art, col suo linguaggio tanto immediato quanto efficace può fare leva sulle coscienze e spingere un pubblico a mobilitarsi per il futuro del Pianeta”.