Matrimonio multietnico a Piana degli Albanesi, il sindaco: "L'accoglienza nel nostro dna"

Lei si chiama Enza, è nata e cresciuta a Piana degli Albanesi; lui si chiama Jean Marie, ed ospite del centro Sprar da diversi anni. Lei indossa un abito lungo dove bianco e nero si abbracciano fasciando la figura, lui un elegante completo ovviamente bianco e nero. Entrambi hanno lo sguardo felice di chi ha tagliato un traguardo importante: sono diventati marito e moglie.

Una favola moderna che suona quasi come una risposta a chi vorrebbe porte chiuse e confini invalicabili. La storia di un legame capace non di annullare le differenze, ma di armonizzarle facendo nascere qualcosa di unico come una nuova famiglia.

La cerimonia è stata celebrata dal sindaco dal sindaco Rosario Petta. "E' molto emozionante vedere realizzato un nobile obiettivo per i due ragazzi e riconoscere anche in questa celebrazione il significato più pieno della parola 'integrazione. Piana degli Albanesi, paese fondato 530 anni fa, il 30 agosto 1488 da esuli albanesi scappati dalla propria patria in seguito all’invasione turca, ha nel dna dei suoi abitanti lo spirito dell’accoglienza e della ricettività e integrazione nei confronti degli altri. Sono di pochi anni fa gli esempi dei fratelli albanesi scappati negli anni '90 dalla madre terra e che qui hanno trovato la loro seconda patria. Il coronamento del sogno dei due giovani che sabato sono convogliati a nozze, è l’occasione per la dimostrazione chiara netta e concreta di due cuori che si incontrano senza distinzione di appartenenza di colore della pelle o di fede. Sotto lo stesso tetto i due ragazzi scriveranno una bellissima pagina di integrazione ed appartenenza a un’unica famiglia. Infiniti auguri da parte di tutta la comunità a Enza e Jean Marie”.

.