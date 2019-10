Pharmap, l'app per la consegna dei farmaci made in Sicily vola allo Smau di Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pharmap vola a Smau Milano per rappresentare l’innovazione made in Sicily che ha conquistato il mercato italiano del delivery farmaceutico. L'app per la consegna dei farmaci è stata selezionata dalla Regione per rappresentare l’innovazione alla fiera dedicata alle imprese del futuro. Altro motivo di orgoglio per Pharmap è la notizia della selezione di Lloyds Farmacia tra le realtà che si sono aggiudicate il Premio Innovazione Smau, vinto grazie anche al servizio di prenotazione e consegna dei farmaci a domicilio reso ai clienti Lloyds Farmacia attraverso Pharmap.

“Siamo entusiasti di poter rappresentare la nostra terra durante un evento così importante dell’ecosistema digitale e Ict. Pharmap è la dimostrazione che anche al Sud si possa fare innovazione e creare business dalla vocazione nazionale e internazionale”, dichiara Giuseppe Mineo Ceo e Co-Founder di 4K, la società che ha creato Pharmap. Pharmap è la soluzione di home delivery farmaceutico leader in Italia che consente di ricevere in 60 minuti, o per fasce orarie, qualsiasi prodotto della Farmaci. Attraverso un sito web, un’app ed un call center gratuito, è possibile richiedere la consegna a domicilio di qualsiasi prodotto della farmacia, anche i farmaci con obbligo di prescrizione (in questo caso il vettore ritirerà prima ritira la ricetta medica ed in seguito acquista e consegna il farmaco, in nome e per conto dell’utente, tramite apposita delega).

La società ha lanciato inoltre 3 diverse soluzioni Business pensate rispettivamente per le Farmacie, per i Brand nel settore Healthcare e per le aziende che desiderino inserire la consegna a domicilio farmaci nei propri piani di welfare. Con un fatturato di oltre 1,5 milioni di euro al 30 giugno 2019 (+86% vs 2018), un network in costante crescita di circa mille farmacie e partnership con i maggiori player del settore Healthcare, Pharmap è riuscita ad affermarsi come il primo player dell’home delivery farmaceutico in Italia e nel 2019 è entrata nel novero delle 50 Scaleup più innovative del territorio nazionale. Ad oggi il servizio, utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti -sia online che offline-, è disponibile in più di 100 città (tra cui Milano, Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Cagliari).

Lo scorso 28 settembre, Pharmap è stata inoltre premiata come “start up più innovativa” in occasione di “Strabene”, la settima edizione di “FestivalFuturo” organizzato da Altroconsumo. Company Profile: Pharmap nasce nel 2016 dalle menti di Giulio Lo Nardo e Giuseppe Mineo, due siciliani under 30 che hanno voluto creare il primo servizio in Italia di home delivery farmaceutico, fruibile via app, sito web e call center, per permettere a chiunque di ricevere in 1 ora qualsiasi prodotto della Farmacia. Pharmap è entrata nel 2019 nel novero delle 50 scale up più innovative di Italia. Ad oggi il servizio, utilizzato ogni giorno da migliaia di utenti, è disponibile in più di 100 città d’Italia (tra cui Milano, Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Cagliari), conta un Network in costante crescita di circa 1.000 Farmacie e partnership con i maggiori player del settore Farmaceutico ed Healthcare.