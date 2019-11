Petralia Soprana, boom in tv: 3 milioni di spettatori per la miniera di salgemma a Lineaverde

Più di tre milioni di telespettatori per la puntata di Lineaverde di ieri che ha messo in mostra la Sicilia interna e Petralia Soprana con i suoi monumenti e la miniera di salgemma. I dati auditel di ieri hanno certificato che Linea Verde ha intrattenuto 3.278.000 spettatori (19.3%) nella fascia Daytime Mezzogiorno.

Lo storico programma televisivo di Rai 1 ha fatto tappa a Petralia Soprana per scoprire il borgo e la miniera di salgemma con Beppe Convertini che assieme a Ingrid Muccitelli e al cuoco Peppone Calabrese conduce la trasmissione che va in onda ogni domenica alla ore 12:20.

"La puntata di ieri - spiegano dagli uffici del comune madonita - ha fatto vedere la Sicilia interna ricca di storia e di antiche tradizioni dove non è il mare ad affascinare ma le montagne, i colori speciali dei terreni e dei panorami, dove si resta colpiti dagli odori ormai dimenticati. Petralia Soprana e la miniera di salgemma sono state una tappa del tour che è partito dal territorio ennese di Valguarnera passando per Aidone e Sperlinga per concludersi a Valledolmo".

A Petralia Soprana Beppe Convertini ha incontrato le signore che con il loro “panaro” erano intende a fare la spesa e con loro ha scoperto le bellezze del Borgo, tra chiese e palazzi nobiliari, prima di partire, a bordo di una Jeep del 1943 guidata da Pietro Cassaniti, alla volta della miniera di sale dell’Itakali a Raffo alla scoperta del salgemma che si è formato quattro milioni di anni fa.

Una opportunità per Petralia Soprana che il presidente del consiglio Leo Agnello non si è fatta sfuggire mettendosi a disposizione per organizzare il tutto. “Vogliamo ringraziare Linea Verde - hanno detto il sindaco Pietro Macaluso e il presidente del consiglio Leo Agnello – per averci dato la possibilità di far conoscere Petralia Soprane e le sue bellezze a più di tre milioni di persone. E’ una bella affermazione per il paese che premia anche il lavoro che l’amministrazione comunale svolge costantemente con abnegazione e spirito di servizio”.