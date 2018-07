Petralia Soprana sotto i riflettori della Rai: obiettivo diventare Borgo dei Borghi

Il paese madonita metterà in mostra le proprie bellezze e si contenderà un posto per partecipare alla trasmissione "Kilimangiaro" che come da consuetudine sta attraversato in lungo e largo l’intera penisola in cerca dei borghi più affascinanti e caratteristici d'Italia