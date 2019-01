Spente le cento candeline, Petralia Soprana in festa per nonna Angela

Compleanno speciale per la signora Angela Di Gangi che ha raggiunto il secolo di vita. Nata a Pianello, una delle tante borgate di Petralia Soprana, la signora ha sempre vissuto in questa borgata dove si è anche sposata con Calogero Macaluso. Un matrimonio che è durato quasi settant’anni e dal quale sono venuti al mondo quattro figli: Giuseppe, Mario, Franco e Maria, l’unica figlia femmina, con la quale la signora Angela vive attualmente.

Angela Di Gangi è una persona allegra e gioiosa che è sempre stata il punto di riferimento dell’intera famiglia. Fino all’età di novantasette anni non ha mai preso un farmaco ed è stata fisicamente impeccabile, una vera forza della natura. Ai festeggiamenti della signora Angela, oltre ai figli, i sette nipoti e i nove pronipoti, non è mancato il sindaco Pietro Macaluso e tutta l’amministrazione comunale che ha consegnato alla centenaria la torta e una targa ricordo per il traguardo raggiunto. C’era anche la banda musicale di Petralia Soprana e tanta gente della frazione. Una vera festa per la “regina di casa Macaluso”.

