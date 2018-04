I migliori dolci d'Italia si mangiano a Palermo: la pasticceria Alfa vince "Best bakery"

Ha superato la concorrenza di città come Napoli, Roma, Milano e Torino, conquistando i giudici con il sapore della tradizione. La pasticceria Alfa di Palermo ha ottenuto il titolo di "Best Bakery", vincendo la sfida tra pasticcerie d'Italia andata in onda su Tv8.

Il locale di via Valdemone è gestito da Antonio e Davide Cipolla, padre e figlio. I due, preparazione dopo preparazione, hanno vinto il titolo di migliore pasticceria di Palermo accedendo così alla finale nazionale. Nella puntata in onda ieri sera, hanno sconfitto dopo tre prove la pasticceria Aiello di Catania, la Varriale di Napoli, Le Levain di Roma, L’Ile Douce di Milano e la pasticceria Zuccarello di Torino. A decretare la vittoria dei dolci palermitani sono stati lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei pasticceri più famosi del mondo, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato e consulente in pasticceria e cioccolateria.

"Siamo emozionati e orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo! - scrivono oggi sulla pagina Facebook - Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno seguito".

