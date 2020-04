Ioarrostoacasa, la Pasquetta alternativa tra selfie e "arrustuta" con la musica di Radio Action

Quando di mezzo c'è il Coronavirus la Pasquetta si fa... ma in radio! Così Radio Action, nella giornata del lunedì dell'angelo (il 13 aprile) lancia la tradizionale "arrostuta" ma da casa. La radio palermitana infatti chiede ai suoi amici e agli ascoltatori di giocare. Obiettivo? Quello di limitare le aggregazioni senza rinunciare alla tradizionale "rarigghia".

Ecco che Radio Action pensa così alle grigliate di primavera e manda on air l'hashtag #ioarrostoacasa. Sulla pagina ufficiale Facebook infatti campeggerà l'hashtag con un'immagine correlata realizzata da Crea e Stampa, agenzia che cura la grafica e il digital marketing per l'emittente. Tra i commenti sarà possibile postare una foto che più rappresenterà questa insolita #pasquettaacasa. La più divertente e originale verrà premiata con "cuoseicapricciuvieru".

Via libera alle fotografie di Pasquetta da casa dunque. "Non abbiate timore è il momento di divertirsi, date libero sfogo alla vostra fantasia e creatività - spiegano da Radio Action -. Salsiccia, puntine di maiale, stigliola, mangia e bevi, carciofi, verdure e tutto quello che si possa immaginare per la classica arrustuta ma solo in casa e con le persone con cui condividete il vostro quotidiano".

Colonna sonora della festa sarà la musica di Radio Action che ha come obiettivo quello di rendere la #Pasquetta2020 un giorno "comunque indimenticabile condividendo scatti speciali con la rete in attesa di poter tornare a gioire con tutti i propri cari". Le foto potranno essere pubblicate a partire dall'alba del lunedì di Pasquetta.