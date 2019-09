Parco giochi vietato agli smartphone a Balestrate: raffica di patrocini dalla Regione

Settimana dedicata al sociale a Balestrate. Basterà fare la spesa al supermercato Sisa per aiutare a realizzare il parco giochi vietato a smartphone e chat. L’iniziativa è dell’associazione Genitori balestratesi che ha raggiunto un accordo con l’amministratore del supermercato, che effettuerà una donazione per contribuire al progetto. Sabato prossimo, nel pomeriggio, previsto un momento di animazione e intrattenimento per bambini nei pressi del supermercato, a cura dell'associazione.

Continua così l’iniziativa portata avanti dal gruppo di genitori che ha già ottenuto il patrocinio della Presidenza dell’Ars, dell’assessorato regionale alla Salute e dell’assessorato alla Formazione. Tutto pronto ormai per l’inizio dei lavori. Alle somme raccolte tramite crowfunding e piccole donazioni dall’associazione si aggiungono quelle di sponsor più consistenti e alcuni fondi pubblici. Le prima opere murarie saranno realizzate con uno dei cantieri di lavoro destinati dal Comune e finanziati dalla Regione, mentre altri 6 mila euro fanno parte della democrazia partecipata, norma che obbliga i Comuni a destinare parte del bilancio facendo scegliere ai cittadini la destinazione tramite una votazione. Infine l’associazione Genitori Balestratesi sta lavorando al progetto per collaborare con l’amministrazione comunale che intende partecipare al bando della Regione per finanziare parchi inclusivi. L’avviso scadrà a ottobre e mette a disposizione fino a 50 mila euro.

"L’associazione - si legge in una nota - sta definendo gli ultimi dettagli per migliorare la proposta. Quindi proseguirà la raccolta fondi per la videosorveglianza e l’illuminazione, mentre è in corso la ricerca di un testimonial che sembra ormai giunta ai dettagli con un alcuni artisti molto noti. Per contribuire al progetto è possibile inviare delle somme tramite bonifico a: Iban IT27K0894643080000001804395".