Attesi in 80 mila per la messa di Papa Francesco, come raggiungere il Foro Italico

Sono 80 mila le persone attese alla messa di Papa Francesco, che si terrà sabato al Foro Italico alle 11,15. Il palco è quasi pronto. L'area sarà suddivisa in tre parti: a ridosso del palco i religiosi, le autorità civili e militari; subito dopo i fedeli che arriveranno con i pullman accreditati; infine la zona libera con accesso da Porta Felice fino alle ore 10.

Il Pontefice sarà accolto in una città blindata. Le misure di sicurezza imponenti, il traffico completamente rivoluzionato laddove passerà Begoglio. Dal Centro storico al Politeama, dall'Ucciardone a via Messina Marine fino a Brancaccio divieti di sosta a go-go, con rimozione forzata, che scatteranno a partire dalla mezzanotte di domani. Resteranno in vigore fino alle 19 di sabato e comunque "sino a cessate esigenze".

Stop alle auto, invece, dalle 6 di sabato sempre "fino a cessate esigenze". Ecco le strade interessate: da via piano dell’Ucciardone a via Messina Marine, passando per via Crispi, la Cala e il Foro Italico. Zona off-limits anche da via Lincoln a via Ruggiero Settimo (via Roma inclusa), sino a via Cavour, via Vittorio Emanuele, corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, parte di via Dante e via Libertà. Limitazioni al traffico anche a Brancaccio.

L’Amat si è occupata del piano speciale per la mobilità. Tre le linee di bus gratuite per i fedeli messe a disposizione dall'ex municipalizzata nel giorno della visita del Papa. Per un titoale di 30 navette, alla cui guida si alterneranno 50 autisti.

Chi viene da fuori città potrà parcheggiare in tre parcheggi e proseguire coi mezzi Amat. Dalle 5,30 alle 15 sono disponibili i bus dal parcheggio Basile alla stazione centrale. Nel pomeriggio - fino alle 20,30 - il collegamento sarà con piazza Virgilio, per raggiungere il Politeama, dove si svolgerà l'incontro del Papa. Dal parcheggio Emiri i mezzi partiranno alla volta di piazza San Domenico (fino alle 15) e successivamente con piazza Virgilio. Dal Forum, tragitto in tram (al normale costo di 1,40 euro) e poi con la navetta gratuita, fino alle 15, si potrà raggiungere la stazione centrale.