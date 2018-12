Palermo nella top ten delle città più solidali d'Italia: donati oltre 10 mila euro 

Palermo si piazza nella top ten delle città più solidali d'Italia: la città ha donato oltre 10 mila euro sul sito di raccolta fondi sociale GoFundMe che ha successivamente stilato la classifica. Al primo posto un ex aequo tra Milano e Roma con 150 mila euro ciascuno. Al terzo posto Torino con 40 mila. Quest’ultima è seguita da Bologna e Firenze, rispettivamente con 25 mila e 20 mila euro. Poi Genova con oltre 17 mila. Il Sud piazza nella top ten oltre a Palermo e Catania anche Napoli.

“In soli sei mesi dall'apertura della sezione italiana, ci confermiamo come strumento più importante di raccolta fondi sociale – racconta Elisa Liberatori Finocchiaro, manager GoFundMe per il Sud Europa – disegnando una vera e propria geografia della solidarietà. Tanti italiani hanno scelto di donare direttamente a chi è in difficoltà, senza intermediazioni e in totale trasparenza e sicurezza”. Due milioni di euro la cifra complessiva donata nel 2018. Oltre mille le campagne attivate sulla sezione italiana del sito di crowdfunding, aperta proprio dal 1° luglio, per storie che hanno interessato tutta la comunità di donatori.

Due delle storie più commeventi arrivano dalla Sicilia. C’è chi dall’Italia ha potuto avere la possibilità di essere visitato da una equipe medica statunitense in Texas: si tratta di Luca Cardillo, 23enne di Giarre, nel catanese, con un tumore alla gamba. A Marzamemi Michele, rimasto senza un tetto e senza un lavoro a due anni dalla pensione, sta ricominciando una nuova vita grazie alla raccolta fondi lanciata dal sindaco della sua città.