Palermo suona, dal palco "virtuale" alla semifinale: i musicisti che sognano i grandi festival

“Palermo suona”, il portale della musica in città, nelle scorse settimane ha lanciato su Instagram l’iniziativa #SuoniAmo, il primo contest online per tutti i musicisti, che è ormai diventato un vero e proprio festival su un “palco virtuale”. Venerdì 15 maggio i nove brani inediti, verranno presentati sul canale Instagram @palermo.suona e il pubblico deciderà le sei coppie su nove che passeranno al turno successivo.

Le coppie in gara sono: IoNo & Kimba, Francesca Teriaca & Alisia Jalsy, Robson De Almeida & Viviana Sciortino, Penthotal & Jelo, Chino Mortero & Allafineguglielmo, Giuseppe Fava & Ismaele Pancaro feat Diego Salvaggio, Kid Gamma & Fiato, The Fusion & Young Sosa, Vago & Salvat.

Il tutto sarà comunicato sabato 16 maggio in diretta alle 19 con un giudice speciale: John Lui, producer di Universal Studio, Machete Crew (Salmo) e coproduttore del nuovo album di “Picciotto”, rapper palermitano ormai apprezzato in tutta Italia vincitore dell’importante premio “Musica contro le mafie”!

Oltre 135 artisti di Palermo e provincia, hanno aderito in questi giorni di quarantena, si sono sfidati amichevolmente a colpi di musica e sono stati votati da più di 30mila persone. 24 partecipanti hanno passato il primo turno e si sono esibiti in diretta Instagram, suonando le loro canzoni davanti a più di 2000 utenti attivi per ogni giornata, e sotto l’orecchio attento di giudici speciali come: Davide Shorty, Giò Sada (vincitore X-Factor 2015) e gli Shakalab. 18 di questi 24 artisti, hanno passato il secondo turno ed a sorpresa e per la prima volta a Palermo, sono stati divisi in 9 coppie, per collaborare e scrivere nuove canzoni insieme.

L’iniziativa vanta la collaborazione di Beat Full festival, uno degli eventi più importanti dell’estate palermitana, GoMad Concerti, agenzia di Booking e management di artisti a livello europeo, e Sud Attitude, giovane realtà del rap e hip hop palermitano.