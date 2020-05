Ponte di solidarietà da Palermo a Bergamo, il New Paradise regala agli alpini 12 mila cannoli

Il New Paradise, pasticceria di via Campolo, ha deciso di ricambiare il recente gesto del sindaco Gori che ha regalato tablet ai bambini di alcuni quartieri poveri per aiutarli nel poter seguire le lezioni online e il titolare Marco Ottaviani ha deciso che occorreva fare la sua parte: cioè donare 12 mila cannoli agli Alpini e ai volontari impegnati nella lotta al Coronavirus.

I 52 dipendenti dell'attività commerciale, appena rientrati al lavoro, hanno lavorato incessantemente dalle 4 del mattino sino alle 15 del pomeriggio di venerdì per poter fare partire le spedizioni. Il materiale mandato consiste negli originalissimi kit contenenti 6 cannoli (classici, al cioccolato e al pistacchio) da poter farcire con una saccapoche colma di ricotta.

Non è finita qui perché all'interno dei cartoni vi sono anche delle creme spalmabili al pistacchio e al cacao, scorze d'arancia, gocce di cioccolato puro, zucchero a velo e granella di pistacchio e pan di stelle. L'episodio che continuerà a legare ulteriormente le due città, è stato il servizio mandato in onda da Le Iene in cui Ismaele La Vardera ha raccontato della donazione da parte di Bergamo di un tir carico di tablet e pc da donare ai ragazzini dello Zen, impossibilitati nel poter proseguire i loro percorsi scolastici da casa e privati così del loro fondamentale diritto allo studio.

Il proprietario del New Paradise, Marco Ottaviani, ha raccontato come è nata l'idea: "Tutto è partito da Ismaele La Vardera, nostro cliente che ha molto apprezzato il nostro kit dei cannoli, ideato da mia figlia. Dopo aver visto il suo servizio in cui raccontava della donazione di vari strumenti di comunicazione per i ragazzi dello Zen, appena mi ha detto che il kit gli era piaciuto, ho proposto di spedirli a Bergamo. La Vardera ha immediatamente contattato gli Alpini e abbiamo preparato duemila kit, cioè 12 mila cannoli che arriveranno a Bergamo domani".

Nonostante i dolci non siano ancora arrivati in Lombardia, Ottaviani racconta che il suo cellulare non smette di suonare: "Sono già tantissimi i messaggi che mi sono arrivati da Bergamo ma la cosa più emozionante è stato il ringraziamento ricevuto dal capo degli Alpini. Appena saputa la notizia ha chiamato La Vardera piangendo. Sono davvero emozionato e compiaciuto. Non nascondo che è stato pesante realizzare questa iniziativa - ribadisce il titolare del New Paradise - perché chiaramente in questo periodo, con 52 dipendenti, le condizioni economiche sono parecchio compromesse. Ma avevo voglia di fare realmente qualcosa di spontaneo. Penso che sia una risposta a tutti coloro che in questo periodo, nonostante le capacità economiche, non agiscono. Quanto successo con il Covid-19 dovrebbe smuovere le coscienze, un gesto del genere lo fai per sensibilizzare le nuove generazioni".