A Palermo al via i corsi per genitori neodigitali

Partono Lunedì 7 Ottobre alle ore 18 presso la Libreria Dudi, a Palermo i corsi denominati “Guida per genitori neodigitali”. Gli incontri, in tutto 4 dalla durata di un’ora e mezza circa ciascuno, hanno lo scopo di fornire gli strumenti pratici e relazionali per un utilizzo corretto e propositivo dei new media nel corso della crescita e dello sviluppo del bambino/a. In particolare i temi degli incontri saranno così divisi: Giorno 7 ottobre ore 18 Sfatiamo i falsi miti: dimmi come usi lo smartphone e ti dirò chi sei! Giorno 21 ottobre ore 18 Smartphone si, smartphone no. Questo è il dilemma. Cosa fare quando i bambini vogliono il telefono? Giorno 11 Novembre ore 18 Bisogna sapere che…le regole del web spiegate in pillole 25 Novembre ore 18 Relazioni visibili, invisibili ed “eroi virtuali” Le responsabili dei corsi sono Cetty Mannino, giornalista e blogger del sito www.intreccio.eu esperta in new media e social risk, primo tra tutti del cyberbullismo e Danila Taccone, Psicologa e Psicoterapeuta individuale e di gruppo in formazione che da oltre 10 anni si occupa di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I corsi prevedono un contributo ed è possibile acquistare il percorso completo o la singola lezione. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 3295351577