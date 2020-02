Una palermitana alla guida dell'Ordine degli psicologi della Toscana

La palermitana Maria Antonietta Gulino, 54 anni, è la nuova presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana. Il nuovo Consiglio, che si è insediato lo scorso 9 gennaio, resterà in carica per i prossimi 4 anni, ed è composto dai consiglieri Duccio Maria Bianchi, Ilaria Caciolli, Rossella Capecchi, Eleonora Ceccarelli, Tommaso Ciulli, Tommaso Fanzone, Luisa Fossati, Diana Lenza, Simone Mangini, Ada Moscarella, Alessia Ricci, Giacomo Ricciarini, Paola Serio, Neri Zini (per l'Albo B). Nella prima seduta, oltre alla presidente Gulino, sono stati nominati il consigliere Simone Mangini come vice presidente, la consigliera Rossella Capecchi segretario e la consigliera Eleonora Ceccarelli Tesoriere.

"Il riconoscimento ministeriale che ci vede come professione sanitaria - ha detto la neopresidente Gulino - deve essere riempito di senso, di visibilità, di attenzione alla costruzione di un'idea di psicologo che sia a contatto con la cittadinanza e con le istituzioni tutte, per aumentare i gradi di benessere della nostra collettività. L'obiettivo primario di questa consigliatura sarà quello di allargare la rete, dialogare con associazioni, comuni, regione, università e sanità pubblica al fine di portare il contributo degli psicologi al benessere comune. Mai come in questo periodo storico, in questa società in trasformazione dove l'individuo si trova sempre di più sullo sfondo dentro a una realtà i cui contorni sfuggono di mano - ha concluso - c'è bisogno di promuovere le competenze dello psicologo, aumentandone la visibilità e allargando le maglie della rete".

Maria Antonietta Gulino, psicologa, psicoterapeuta, didatta presso il Csapr di Prato è iscritta all'Ordine degli psicologi della toscana dal 1995 e psicoterapeuta dal 1998. Nata a Palermo il 13 luglio 1966 dove ha conseguito gli studi universitari, vive in Toscana a Prato da più di trent'anni dove ha sviluppato la sua professione. Da anni collabora con i referenti del servizio pubblico nella presa in carico di famiglie multiproblematiche.