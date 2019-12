Ordine psicologi Sicilia: una donna nominata presidente dopo 20 anni

Gaetana D’Agostino è la nuova presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia. Il risultato è reso importante dal fatto che si tratta di una nomina arrivata a distanza di 20 anni dall'ultima volta. Non è solo questione di genere: questo cambiamento restituisce rappresentatività a una professione costituita per l’80% da donne.

Gaetana D’Agostino, 41 anni, da dieci è impegnata in politica professionale. "Grazie al suo impegno è nata in Sicilia la sezione regionale di AltraPsicologia, la più grande associazione nazionale di categoria professionale, diventandone nel 2018 anche la Vice presidente nazionale - si legge in una nota -. La sua esperienza istituzionale pregressa (dal 2013 è consigliera d’Indirizzo Generale dell’Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza degli Psicologi e dal 2016 è stata consigliera all’interno del consiglio dell’ordine) unitamente alla sua tenacia e caparbietà le hanno permesso di ricoprire la carica massima del nuovo ordine.

Rinnovate anche le altre cariche dell’esecutivo: Carmelo Panebianco (Vice Presidente), Paolo Sidoti Olivo (Segretario), Angelo Barretta (Tesoriere). A poche ore della sua nomina, la dottoressa D'Agostino commenta così la sua elezione: “La data di oggi segna per me un passaggio importante: avrò l’onore e l’onere di rappresentare gli psicologi siciliani. Sono grata della fiducia che mi è stata concessa e sento addosso tutta la responsabilità del ruolo che ricopro. Saranno quattro anni intensi e ricchi, che condividerò con un gruppo di colleghi appassionati e competenti. Tutto questo mi dà forza e sicurezza”.