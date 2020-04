Online "maschere senz'anima": video omaggio al mondo che resiste al Coronavirus dei Jack & The Starighters

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un omaggio all’Italia, ma anche al pianeta Terra che resiste al coronavirus, in un mondo fatto di “maschere pirandelliane”, dove oggi la mascherina è strumento sì di difesa, ma anche di impersonalità che cela le emozioni. La canzone più attuale del momento si intitola “Maschere senz’anima”, interpretata nel nuovo video della rock band italiana Jack & the Starlighters. LINK: www.youtube.com/watch?v=qx-LrMX5Lr4 Girato grazie agli interventi degli ammiratori del quartetto sparsi in tutto il mondo - che al momento sono in regime di quarantena - e montato da Alessandro Vancardo con Gioacchino Cottone, “Maschere senz’anima” è un invito a distrarsi dalla cronaca attuale, fatta di morte e dolore, e a “scappare via” da questo mondo dove siamo costretti a indossare delle maschere che ci rendono senza un volto, senza un carattere e senza una emozione.

Il brano, scritto da Gioacchino Cottone, che è anche regista del video, è stato arrangiato da Graziano Mossuto e ha ottenuto il mastering a Londra agli Abbey Road Studios, nelle stesse stanze dove in passato hanno lavorato i Beatles, i Pink Floyd, i Queen, gli U2 e i Coldplay. «La donna invocata nella canzone – spiegano i componenti della band - è la natura, che si è ribellata, attraverso questa pandemia, all’uomo. “Maschere senz’anima” è un grido per superare la tempesta che stiamo vivendo, nella speranza che tutto finisca». Il video parte con la voce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il brano è cantato e suonato da Gioacchino “Jack” Cottone (voce), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra) e Fabrizio Pacera (batteria).