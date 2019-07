Online "Good Times Roll", il video dell'estate dei Jack & The Starighters

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’amore, l’amicizia e l’estate, con tutti i suoi turbamenti, sentimenti ed emozioni. Il tormentone dell’estate 2019 si intitola “Good times roll” ed è il nuovo video dei Jack & the Starlighters, il primo cantato in inglese. www.youtube.com/watch?v=8R8iLPKkCxc&feature=youtu.be Girato da Alessandro Vancardo, totalmente a Palermo, “Good times roll” è un brano autobiografico che racconta i tormenti dell’amore e come, anche grazie agli amici, dovere fare di tutto per raggiungere un equilibrio di coppia.

"La storia – spiegano i componenti della band - è l’esempio eclatante della coppia che scoppia. Ed è la storia di un ragazzo, che dopo avere fatto lo stronzo con la sua fidanzata, viene lasciato e inizia ad avere i rimorsi dei bei tempi passati, ricordando tutto quello che viveva con la sua splendida donna e che non apprezzava quando stava con lei. Ricordi di un passato che sembra perduto". Il brano è cantato e suonato da Gioacchino “Jack” Cottone (voce), Dario Lo Giudice (basso), Danilo Mercadante (chitarra) e Fabrizio Pacera (batteria). L’obiettivo è diventare il primo vero tormentone dell’estate. Uno scopo che è facile da raggiungere, grazie alla ritmica del brano.

"Noi siamo dei romanticoni, la verità è questo. Con questo brano vogliamo dare un sapore alla musica di questa estate e mettere in evidenz il valore dell’amicizia, che oggi a causa dei social viene messa da parte. Motivo per cui nel video non appare nemmeno uno smartphone".