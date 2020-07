VIDEO | "Ogni vita va salvata", prende vita la maxi scritta arcobaleno delle Sardine contro il razzismo

La frase, lunga 90 metri, è stata realizzata in via Amari come monito per la tutela dei lavoratori sfruttati, l'obbligo morale e giuridico di salvare le persone in mare, e contro la discriminazione di genere. L'opera è dedicata ad Adnan Siddique, muratore pakistano ucciso a Caltanissetta per avere accompagnato un bracciante a sporgere denuncia per la mancata retribuzione