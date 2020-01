Aldo ritrova Giovanni e Giacomo: il trio al cinema con "Odio l'estate" 

Tre famiglie, per un equivoco, hanno prenotato la stessa casa per le vacanze estive. Parte da qui la trama di "Odio l'estate", il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - che segna la reunion del trio comico - nelle sale dal 30 gennaio. I tre non si conoscono e non potrebbero avere delle vite più diverse ma a causa di un errore si ritrovano costretti, insieme ai propri cari, alla convivenza.

Giovanni è un precisetto organizzatissimo ma con un’attività in fallimento. Aldo è un ipocondriaco senza voglia di lavorare, con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri e Giovanni è un medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale. Insomma, gli ingredienti per una vacanza scoppiettante ci sono tutti.

Il risultato è una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. La pellicola è diretta da Massimo Venier e prodotta da Paolo Guerra per Agidi Due. Le musiche sono di Brunori Sas. "Odio l’estate" è il dodicesimo film interpretato dal trio comico e arriva dopo "Fuga da Reuma Park" del 2016. Nel 2019 Aldo è stato al cinema con "L'indesiderato", il primo lavoro senza Giovanni e Giacomo.

Il video del backstage di "Odio l'estate":