Il nuovo singolo "Fotta Flow" di Spino e Frankie Shoes

La musica, nell’accezione più ampia possibile di cultura musicale e di spinta innovativa in forma di suono, è la via di comunicazione più semplice e più evoluta che permette di esprimersi. Attraverso questo brano, i due artisti emergenti della provincia di Palermo, Spino e Frankie Shoes, ci fanno conoscere la loro visione del mondo, la loro voglia di raggiungere i propri obiettivi, di farsi conoscere da tutti noi ,’’e riuscirci davvero’’. Che non è facile per chi è nato in un paese di provincia è vero, con impegno e dedizione però, questi ragazzi ci dimostrano che tutto è possibile. Il nuovo brano uscito ieri dal titolo ‘‘Fotta Flow’’ è stato scritto dai due artisti sul beat di Spino, ed è come una finestra sul loro mondo, fatto di flow, sacrifici, note, e passione per la musica. Allora non possiamo che ascoltarlo tutti e augurare ai nostri ragazzi di arrivare lontano.