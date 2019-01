Nuova edizione de La Corrida, casting anche a Palermo

Al via i casting per la nuova edizione de 'La Corrida', il programma dei dilettanti allo sbaraglio. In attesa della prima puntata che andrà in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai Uno, la produzione del noto programma condotto da Carlo Conti ha ufficializzato le date per i casting che si terranno anche Palermo a fine febbraio.

Lo storico programma televisivo italiano inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, a cinquant'anni dalla prima edizione radiofonica, è ritornato in onda passando da Canale 5 (dov'era stato dal 1986 al 2011) a Rai Uno.

La produzione è alla ricerca di gente comune che ama esibirsi. Si partirà da Firenze, con le selezioni che si terranno dal 14 al 17 gennaio, per poi toccare numerose regioni italiane. Dopo la tappa toscana, i casting si fermeranno a Mestre dal 21 al 22 gennaio, a Milano dal 23 al 25 gennaio (nel capoluogo lombardo ci saranno anche dal 12 al 14 marzo) e a Mantova l'11 febbraio.

I casting de 'La Corrida' si fermeranno poi a Lecce, il 28 e 29 gennaio, a Bari, il 30 gennaio, 1 febbraio e 5 -7 marzo. La Corrida farà tappa anche in Campania, a Napoli, dal 4 all'8 febbraio e il 19 e il 21 marzo, a Sassari il 12 febbraio e Cagliari, il 14 febbraio. Sono previste anche alcune tappe in Sicilia, a Catania dal 29 al 31 gennaio e appunto Palermo, dal 26 al 28 febbraio.

Il casting de 'La Corrida' coinvolgerà anche l'Emilia Romagna, con la tappa di Bologna dal 12 al 14 febbraio, il Piemonte (Torino, dal 19 al 21 febbraio), l'Abruzzo (Pescara, dal 19 al 21 febbraio). 'La Corrida' farà tappa poi a Roma dal 4 al 7 marzo, in Calabria, a Lamezia Terme, dal 12 al 14 marzo. Le date potrebbero essere soggette a cambiamento.