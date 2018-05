Viale delle Scienze come Hollywood: in scena “La Notte degli Oscar universitari”

L'associazione studentesca Unione d'Ateneo, con “La Notte degli Oscar universitari”, per la prima volta in Italia, porterà in viale delle Scienze la magia di Hollywood e del galà più atteso da tutte le grandi star, adattato però al mondo accademico. L’evento - che si svolgerà mercoledì 9 maggio - avrà come programma la premiazione di varie categorie di soggetti che operano all’interno dell’Università di Palermo, secondo criteri fissati dall’associazione, e che si basano sui valori della disponibilità e dell’attenzione, della professionalità e della competenza con particolare riferimento alle tematiche culturali, sociali e studentesche.

L'idea parte dal fondatore e presidente onorario di Unione d’Ateneo, Giuseppe Marinaro (nella foto a destra): “L’obiettivo di questa simbolica premiazione è quello di creare una sana competizione che sviluppi in futuro sinergie positive tra tutti coloro che operano nell’ateneo, per comprendere e quindi risolvere le esigenze degli studenti universitari".

La madrina del galà sarà la showgirl nonché studentessa universitaria Nicoletta Lo Bue, insieme al celebre duo di violino e tastiera “Alessandra&Alessandro”. Come da tradizione, l’immancabile “RedCarpet” precederà dalle ore 20:30, presso l’aula magna “Basile” dell’ex facoltà di Ingegneria.