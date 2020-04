Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | "La nostra forza è la cultura", il grido di speranza proiettato su Palazzo Sant'Elia

L'artista palermitana Carmela Rizzuto ha realizzato una clip, con la musica di Mari Salvato, con alcuni dei volti che rappresentano le arti in città. "Che cosa ne sarebbe di noi in questo momento, senza libri, film e musica in cui trovare rifugio e sostegno? Che cosa sarebbe la nostra società senza gli artisti o giornalisti?"