Divario fra Nord e Sud, dibattito su Sky Tg24: in studio anche il sindaco Orlando

Leoluca Orlando ospite di Sky Tg24 per parlare del divario tra Nord e Sud, un rapporto che in Italia è sempre stato complesso sia per ragioni strettamente economiche sia per altri aspetti di carattere sociale e culturale. Oggi la distanza fra queste due aree del Paese non si accorcia ma anzi aumenta resistendo a qualsiasi tipo di cambiamento. Una storia di responsabilità incrociate che, tra furbizie e miopia, hanno impedito uno sviluppo omogeneo tra meridione e settentrione, con il Sud dove talento e creatività devono patire il costante peso della disoccupazione e il Nord che ragiona sempre più in chiave europea.

Se ne parlerà nella prossima puntata di “Hashtag24 – L’attualità condivisa”, il programma condotto da Riccardo Bocca che andrà in onda mercoledì 13 giugno alle 21 (e in replica alle 23) su Sky Tg24 HD, e disponibile su Sky On Demand e sui canali social della testata. Gli ospiti saranno la giornalista e scrittrice Lia Celi, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il direttore della Fondazione Adapt Francesco Seghezzi. “Hashtag24” racconta ogni settimana un fatto di attualità, con ospiti in studio ma soprattutto attraverso la partecipazione attiva degli spettatori, che possono intervenire e porre domande attraverso i canali social di Sky Tg24. (Fonte: Ufficio stampa Sky Tg24)