European film awards 2019, quattro nomination per "Il traditore" di Bellocchio

Quattro nomination per "Il traditore" di Marco Bellocchio agli European film awards 2019, in pratica gli Oscar europei del cinema. L'annuncio ieri a Siviglia. I vincitori saranno annunciati nel corso della 32esima cerimonia di premiazione in programma sabato 7 dicembre a Berlino. La pellicola con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Buscetta, competerà nelle categorie Film europeo, regista europeo' (Marco Bellocchio), Attore europeo (Piefrancesco Favino) e sceneggiatore europeo (Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo).

"Il Traditor" racconta la storia del primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Il film è interpretato oltre che da Favino, da Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Fausto Russo Alesi e Luigi Lo Cascio.

"Il traditore" è anche il candidato italiano come miglior film straniero agli Oscar che si terranno a Los Angeles il 9 febbraio 2020.