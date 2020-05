Noi presenti - 23 maggio 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Noi Presenti" vuole rendere omaggio ai Caduti della strage di Capaci e Via D’amelio e specificatamente ai ragazzi della Scorta: Antonio Montinaro – Vito Schifani – Rocco Di Cillo – Agostino Catalano – Emanuela Loi – Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li muli. Noi presenti vuole significare che Noi, con le nostre azioni al servizio della collettività, ci siamo e ci saremo sempre soprattutto in periodi come quelli che stiamo vivendo di pandemia. Buona visione del video su: https://www.anpspalermo.it/28-anniversario-della-strage-di-capaci-e-via-damelio-23-05-20/ Il Presidente Cav. Raffaele Palma