VIDEO | "Noi", gli attori tornano in teatro: "Il vero successo è l'applauso del pubblico"

Il progetto, ideato da Aurora Padalino con la presenza di Fioretta Mari e con il montaggio di Mario Virga, è stato pensato in "fase 2" per raccontare chi "come Noi ha nel palcoscenico il carburante della vita. Il nostro non è un lavoro ma una missione, quella di donare emozioni"