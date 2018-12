Nessun taglio al comparto trasporti su gomma, l’Anav ringrazia il governo regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo, 21 dicembre 2018. Nessun taglio e il settore del trasporto pubblico locale ringrazia. Le oltre sessanta aziende private che aderiscono all’ANAV Sicilia esprimono soddisfazione per il recupero dei fondi destinati ai trasporti urbani ed extraurbani per l’anno 2018 avvenuto con l’approvazione dell’ultima legge regionale di variazioni di bilancio. “Il Presidente della Regione Siciliana e gli Assessori alle Infrastrutture e alla Mobilità e all’Economia hanno confermato gli impegni assunti nel corso degli incontri che si sono succeduti anche presso le competenti commissioni parlamentari” – dice Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia -. “Tutto ciò ci ha consentito di non ridurre il livello dei servizi offerti all’utenza e di garantire i livelli occupazionali in un momento di grande difficoltà per la nostra Regione”. Gli impegni assunti dal Governo Regionale hanno trovato conferma anche nel disegno di legge di stabilità regionale per il triennio 2019-2021 che vede confermare le somme previste per l’anno 2018, ovvero poco meno di 159 milioni di euro. “L’approvazione della legge di stabilità regionale con queste previsioni di spesa – continua Antonio Graffagnini – consentirà alla Regione Siciliana di completare il ben avviato processo di riforma del settore con la definizione dei servizi minimi e la successiva procedura ad evidenza pubblica di affidamento degli stessi ed alle aziende pubbliche e private di trasporto pubblico locale di continuare a sviluppare il proprio progetto imprenditoriale mirato al raggiungimento di una sempre maggiore qualità ed offerta dei servizi che possa servire capillarmente l’utenza siciliana”. Laura Grimaldi Addetto stampa ANAV Sicilia 336 – 676766 grimaldilaura27@gmail.com