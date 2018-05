Il museo diocesano ottiene il quinto certificato di eccellenza TripAdvisor

Il museo Diocesano ha ricevuto per il quinto anno consecutivo da TripAdvisor il certificato di eccellenza entrando della "hall of hame”. Pierfrancesco Palazzotto, curatore scientifico del museo, ringrazia "tutti coloro che hanno onorato il museo di un commento positivo", e sottolinea che "finora le recensioni sono in massima parte eccellenti o molto buone, confidando che possano ancora migliorare nei prossimi mesi al termine dei lavori di restauro curati dalla soprintendenza ai beni culturali".

Secondo Palazzotto "il fatto che il museo diocesano si piazzi sempre in alto tra le istituzioni museali, dimostra come anche un museo ecclesiastico, pregiudizialmente ritenuto dal grande pubblico una struttura poco interessante, se organizzato e reso funzionale alle esigenze dei visitatori, possa essere accolto e ben valutato". Questo per Palazzotto è l'obiettivo del museo nella sua nuova veste con “Le Stanze dei Vescovi”, le fastose dieci sale del piano nobile del Palazzo Arcivescovile arredate e curate per restituire la magnificenza dei secoli passati e la trasmissione del bello tramite oltre 300 opere tra pitture, sculture e arti decorative, tolte dall’oblio dei depositi o dalla limitata fruizione negli ambienti della Curia, restituendole alla vista di ogni visitatore e alla conoscenza pubblica, così come quando erano state prodotte per le chiese e gli oratori di Palermo.