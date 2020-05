"Movimento imprese ospitalità", in piazza arriva il grido d'allarme dei ristoratori

Movimento imprese ospitalità. Il 16 maggio alle ore 19 nelle principali piazze d'Italia - e anche a Palermo nel piazzale antistante il Teatro Massimo - si svolgerà l'evento M.I.O., una manifestazione pacifica nel pieno rispetto delle distane interpersonali. "Specie dopo l’ultimo decreto, noi imprese della somministrazione in genere abbiamo bisogno urgente per sopravvivere che alle parole seguano fatti immediati" spiega il comitato promotore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il nostro movimento ha come obiettivo principale il sostegno alle imprese italiane sulle quali sta gravando pesantemente la situazione economica e sociale. Se non dovessimo riuscire a muoverci per tempo, il rischio che corriamo è che il tessuto economico del Paese si laceri in maniera irrecuperabile - proseguono -. Aziende familiari di ristoratori, albergatori, commercianti e artigiani verranno sostituite dalle uniche imprese che avranno avuto il potere di sopravvivere e che avranno ricevuto tutele per farlo, spesso multinazionali o grandi catene. Noi chiediamo il confronto con il presidente Conte al fine di salvaguardare il nostro lavoro e l’enogastronomia italiana, fiore all’occhiello nel mondo".